Piove sul bagnato. E’ ora di correre

Piove sul bagnato. Dopo il crollo della produzione negli stabilimenti di Mirafiori e Grugliasco, dobbiamo prendere atto di una batosta, assai generalizzata a Torino e in Piemonte, che si commenta da sola con le 777 aziende manifatturiere che hanno fermato gli impianti per la crisi prima e per il Covid 19, poi. Tradurne gli effetti sui lavoratori è difficile, ma certo nel triste computo di chi è in cassa integrazione e non vede sbocchi per il futuro, rientrano decine di migliaia di persone. Un quadro che dipinge a tinte fosche l’autunno alle porte e che impone progetti e risposte. Cgil, Cisl e Uil ci proveranno sabato a portare in piazza Castello chi vorrà mettersi “insieme per progettare il futuro”. Un’iniziativa che rompe i silenzi imbarazzanti della politica e che di fatto chiama al fronte associazioni, imprenditori, commercianti e soprattutto cittadini. Speriamo che dia la sveglia a questa città che – come dice lo storico Giuseppe Berta – “dopo il Covid appare tramortita”. In passato (14 ottobre 1980) ci fu una marcia storica che attraverso la città. Era quella dei 40mila voluta da Romiti e organizzata dal caporeparto Luigi Arisio che si pose alla testa di quadri e dirigenti Fiat, nel momento forse più fosco dell’azienda. Il risultato fu quello di riaprire i cancelli, dopo un’intermina – bile mobilitazione e far tornare quel rumore battente negli stabilimenti che è sinonimo di lavoro. L’11 novembre 2018, 30mila torinesi, uniti dal Sì alla Tav, si ritrovarono in piazza Castello per rivendicare il diritto di ultimare la linea ad alta velocità. E il progetto, praticamente defunto, ritornò a prendere vita. Come dire che Torino, quando vuole, sa uscire dal torpore. E deve farlo, ora, perché i tempi della rinascita sono ristretti, perché occorre una piattaforma capace di attrarre i soldi dell’Europa, perché manca tanto, troppo ad una comunità che deve voltare pagina rispetto agli stereotipi della “città fabbrica”, abbandonare le pantofole e infilare le scarpette da corsa. Speriamo che gli esempi del passato ci aiutino ad indossarle.

fossati@cronacaqui.it