Piovono calcinacci da un balcone: tanta paura in strada ma nessun ferito

E' successo in via Nicomede Bianchi a Torino

Cadono pezzi d’intonaco dal balcone di un palazzo: la pioggia di calcinacci si è abbattuta su alcune auto in sosta, danneggiandole ma per fortuna nessun passante è rimasto ferito. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi in via Nicomede Bianchi, a Torino.

VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

Sul posto, per i controlli di rito e la verifica statica, sono giunti i vigili del fuoco che si sono arrampicati fino al balcone dell’edificio utilizzando un’autoscala. I pompieri hanno quindi provveduto alla rimozione di alcune parti ancora pericolanti d’intonaco. Per fortuna sembrano essere scongiurati altri eventuali pericoli, ma inevitabilmente le operazioni fuoco hanno creato non pochi disagi alla circolazione, in particolare quella dei mezzi pubblici.