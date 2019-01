Pirata della strada investe e uccide un pedone a Mirafiori: è caccia all’uomo [LE FOTO]

Dramma, ieri sera, poco dopo le 21, in strada Castello a Mirafiori a Torino, dove un uomo è stato travolto mentre attraversava la strada e trascinato per almeno 50 metri: chi lo ha investito si è poi dato alla fuga senza soccorrerlo ed è ora ricercato dalle forze dell’ordine.

LA VITTIMA E’ MORTA IN OSPEDALE

Il malcapitato, soccorso da alcuni passanti, è stato trasportato d’urgenza, in condizioni disperate, all’ospedale Cto di Torino, dove tuttavia i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo: si è morto nel corso della notte.

ERA ARRIVATO IN BICI

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra antinfortunistica della polizia municipale di Torino, che ora sono alla ricerca di testimoni, l’uomo era arrivato in strada Castello di Mirafiori, zona sud di Torino, in sella ad una bicicletta rossa. Aveva appoggiato la bici a ridosso di una siepe ed aveva attraversato la strada a piedi venendo travolto dall’auto pirata.

I DUBBI DEGLI INVESTIGATORI

Il dubbio che gli agenti sono chiamati a sciogliere è se l’uomo sia caduto a terra, magari accidentalmente, mentre attraversava e quindi sia stato centrato dall’auto mentre magari si trovava ancora accucciato sull’asfalto oppure sia stato investito mentre camminava.