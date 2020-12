Pirlo archivia Barcellona. «Juve, dimentica subito o rischi brutte sorprese»

La vittoria più importante? È la prossima: in casa Juve, ragionano così da sempre. Per questo Andrea Pirlo vuole che i suoi dimentichino in fretta l’impresa del Camp Nou: «Se ce l’abbiamo ancora in testa, allora cancelliamola – ha detto ieri Pirlo ai microfoni di Juventus Tv -. Bisogna dare continuità, non bisogna fare questa partita solo perché era il Barcellona. Bisogna continuare con quella voglia, con questo ritmo. Fare meglio in queste quattro partite». Oggi, intanto, CR7 farà 100 in bianconero.

Cosa vi ha lasciato la partita di martedì scorso?

«Queste partite ti danno tante consapevolezze di miglioramenti. E può essere una grossa iniezione di fiducia prima della sosta. Bisogna avere la stessa voglia e concentrazione, perché se non andiamo con questa voglia andiamo incontro a brutte sorprese. Ci concentriamo per fare grandi partite».

