Tutto su Pirlo e Conte. I due amici contro per una sera a S. Siro

In comune hanno il fatto di essere stati scelti entrambi come timonieri della Vecchia Signora dal presidente Andrea Agnelli in persona. Il primo, Antonio Conte, per riportare il Dna vincente bianconero in seno alla Juventus post-Calciopoli, riluttante a rialzarsi in piedi dopo due settimi posti in campionato nel 2011. Il secondo, invece, Andrea Pirlo è stato chiamato per vincere con il bel gioco dopo la travagliata stagione di convivenza forza tra i bianconeri e Maurizio Sarri. Ebbene, in bianconero, ci sono arrivati insieme: per Pirlo, Antonio Conte è stato costretto a cambiare sistema di gioco. Tra loro tanta stima reciproca e amicizia: i due, con le loro rispettive famiglie, hanno trascorso il capodanno insieme un anno fa nella casa in collina del Maestro. Pirlo, dicevamo, stima molto Conte e nella sua autobiografia “Penso, quindi gioco”, ha dedicato parole al miele per l’ex allenatore della Juventus. «È come una vipera – ha scritto Pirlo -, ha sempre il veleno addosso». «Mi sono dovuto confrontare con tanti allenatori e lui è quello che mi ha sorpreso di più – ha continuato -. Gli è bastato un discorso, con tante parole semplici, per conquistare me e tutta la Juventus, pianeta su cui siamo sbarcati insieme».

