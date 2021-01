Pirlo: «Gennaio mese decisivo. Mai più come contro la Viola»

Il ko contro la Fiorentina non è stato ancora somatizzato in casa Juve. Meglio ripartire con il piede giusto in questo 2021: la Juve sarà chiamata a un gennaio di fuoco che può decidere molto sulla corsa scudetto.

Pirlo, come ha ritrovato la squadra dopo il periodo natalizio?

«Ho ritrovato una squadra vogliosa di ripartire dopo l’ultima brutta prestazione contro la Fiorentina. Abbiamo recuperato anche quasi tutti i giocatori. Siamo pronti».

Che partita sarà quella contro l’Udinese?

«Stanno attraversando un buon momento. Sono una squadra molto fisica, molto ben organizzata. Bravi anche nelle ripartenze. Dovremo fare una gara accorta cercando anche di essere molto bravi ad arginare i loro attaccanti e le loro mezzeali, tra queste anche Pereyra, un calciatore che conosciamo molto bene».

Cosa ha detto nei primi discorsi dell’anno alla squadra?

«Abbiamo parlato soprattutto della partita contro la Fiorentina che era stata completamente sbagliata, soprattutto nell’atteggiamento. Non potevamo chiudere così il 2020… Abbiamo fatto una bella riunione, abbiamo discusso anche un po’, parlato degli obiettivi futuri. È stata una riunione produttiva».

