Pirlo e l’amico Gattuso: «Mi spiace per Rino, a Napoli per vincere»

Alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana dello scorso 20 gennaio Rino Gattuso sul rapporto con l’amico fraterno Andrea Pirlo disse: «Per me resterà sempre un grande amico – aveva detto Ringhio -. A volte sembravamo Bud Spencer e Terence Hill: ha preso più schiaffi da me che da suo padre, ma tra noi c’era un grandissimo rapporto».

Andrea Pirlo invece ha parlato più volte degli scherzi fatti a Gattuso sia in nazionale sia ai tempi in cui i due erano compagni nel Milan. Oggi si ritroveranno da avversari. Appuntamento alle 18 allo stadio Maradona, Napoli contro Juventus. E Pirlo ha lanciato la sfida: “Mi spiace per Rino, a Napoli per vincere”.