Pirlo: “L’avevamo preparata così, con questo atteggiamento è più facile vincere”

Andrea Pirlo commenta la prestazione della Juventus contro la Roma ai microfoni Sky: “Avevamo preparato questo tipo di partita, sapendo che la Roma gioca un calcio ottimo. Difficile andarli a prendere con intensità, l’obiettivo era chiuderci e ripartire e lo abbiamo fatto benissimo. Quando non potevamo essere aggressivi ci siamo abbassati e ci siamo chiusi nel modo giusto. Più concretezza? Chiellini è tornato disponibile e sta giocando molto bene, ma tutta la squadra gioca con entusiasmo e attenzione”.

Si è vista una Juve per certi versi operaia, solida, cinica: “Ho sempre avuto grande disponibilità dai giocatori sin dall’inizio, in queste partite bisogna essere umili, correre intorno al pallone, garantire aiuto. Quando hai questo atteggiamento – assicura Pirlo – i risultati è più facile possano arrivare, ma abbiamo tanto da lavorare ancora”.

Quindi sul tema tattico del match: “All’andata eravamo andati in difficoltà sulle ripartenze della Roma, oggi l’abbiamo studiata al contrario. C’erano spazi per attaccare e lo abbiamo fatto. Giocando ogni tre giorni non puoi avere sempre la forza e la brillantezza di andarli a prendere alti. Le partite e le sconfitte a volte fanno crescere, per uno come me che è alla prima esperienza ogni minima cosa può servire a migliorare. Martedì Dybala in campo contro l’Inter? Speriamo sia disponibile, vediamo”.