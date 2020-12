Pirlo: “Occhio all’Atalanta, noi dobbiamo migliorare nella concentrazione”

Andrea Pirlo presenta la sfida contro l’Atalanta ai microfoni di Juventus Tv. Quella contro gli orobici, in programma alle 18.30 di domani, è una partita molto importante per i bianconeri, intenzionati a dare continuità agli ultimi buoni risultati. Per il tecnico non c’è da fidarsi troppo del clima non proprio idilliaco all’interno dello spogliatoio nerazzurro, con le frizioni tra Gasperini e Gomez.

“Da qualche anno l’Atalanta sta facendo vedere grandi cose grazie al lavoro del’allenatore e di tutta la società che ha fatto molto bene in questi ultimi anni”, sottolinea Pirlo. “Una nuova e grande realtà che bisogna seguire, a cui dare grande rispetto. Gasperini è molto bravo, è tanti anni che allena. È cresciuto qui nelle giovanili della Juve e ha fatto bene ovunque abbia allenato. Ha un suo modo di giocare molto marcato e va avanti con le sue idee che l’hanno portato ad avere grandi risultati”.

La Juventus però è in salute: “È cresciuta nella convinzione, nella ricerca del risultato attraverso un atteggiamento aggressivo, cercando di recuperare palla velocemente per poi migliorare la gestione del gioco. C’è da migliorare l’aspetto tecnico, sbagliamo ancora troppo in alcune fasi dell’allenamento. Su questo dobbiamo lavorare ancora molto. Cosa ripeto? Che serve concentrazione, che manca in alcune situazioni, in alcuni momenti della partita. Se non stiamo collegati per 95 minuti le gare si complicano e bisogna lavorare su questo”.

Infine sul confronto di coppa con il Porto: “Abbinamento giusto, quando si arriva qui le squadre sono tutte forti. Non puoi aspettarti grande sorprese. Abbiamo grande rispetto del Porto, va affrontato alla giusta maniera. Ma c’è tempo per la Champions, ora dobbiamo tuffarci nel campionato”.