Pirlo: “Ora voltare pagina, col Genoa con la stessa voglia di Barcellona”

Andrea Pirlo invita a non cullarsi troppo sugli allori. Nel presentare ai microfoni dell’emittente sociale bianconera la sfida di domani in casa del Genoa, il tecnico della Juventus sottolinea la necessità di voltare pagina dopo la notte magica del Camp Nou: “Se abbiamo ancora in testa la gara col Barcellona dobbiamo cancellarla subito, occorre dare continuità, con la stessa voglia e lo stesso ritmo. Certe partite portano grande consapevolezza e possono essere una grossa iniezione di fiducia prima della sosta. Dobbiamo stare concentrati per evitare brutte sorprese”.

Tra le note più positive, secondo Pirlo, c’è “la voglia di difendere in avanti. Quando attacchi in avanti anche le squadre avversarie hanno meno occasioni per venire a giocare in zona pericolosa. Dobbiamo andarci a prendere la metà campo avversaria attraverso un pressing offensivo, ma anche la fase difensiva quando siamo nella nostra area deve essere aggressiva e mai passiva. Stiamo crescendo sotto questo punto di vista”.

Quindi su Cuadrado e McKennie, tra i più positivi col Barcellona: “Juan è un giocatore importante, sa fare sia la fase offensiva che difensiva ma tante volte manca di concentrazione e deve migliorare sotto questo aspetto, restando in partita per 90 minuti. Weston si sta inserendo bene, sta cominciando a capire l’italiano e si esprime meglio coi compagni. È un giocatore di corsa, con grande voglia e ampi margini di miglioramento”.

Ecco i convocati dal tecnico bianconero per la sfida di Marassi, in programma domani alle 18:

Portieri: Szczesny, Israel, Buffon.

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Da Graca.