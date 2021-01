Pirlo punta sui senatori per passare il turno. «Vincere è importante»

«Giorgio», Chiellini, e «Gigi», Buffon. Due che di solito erano abituati a sedersi in panchina in Coppa Italia. Andrea Pirlo ripartirà questa sera (ore 20:45), arbitra Chiffi, dai due senatori dello spogliatoio bianconero per avere la meglio del Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia all’Allianz Stadium. E per l’allenatore bianconero sarà l’esordio in panchina nella competizione, mentre da giocatore Pirlo ha vinto il trofeo una sola volta, proprio in bianconero, 2-1 contro la Lazio in finale, nel 2015, con Allegri allenatore.

Pirlo, comincia l’avventura in Coppa Italia: che gara si aspetta contro il Genoa?

«È una partita importante, inizia la Coppa Italia. All’inizio sembra una competizioni che non interessi a nessuno, poi quando vanno di là in là i turni, alle finali, piace a tutti giocarle. Per arrivare fino in fondo dobbiamo vincere la partita».

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++