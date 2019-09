Piscina, auto in fiamme dopo l’incidente: morti padre e figlia di 6 anni

Dramma nelle prime ore del mattino sulla Torino-Pinerolo. E’ successo all’altezza di Piscina. Un’auto è uscita fuori strada e si è schiantata contro un guardrail, prendendo fuoco immediatamente. Le fiamme hanno divorato il veicolo, uccidendo padre e figlia, rimasti intrappolati nel veicolo.

A DARE L’ALLARME LA MOGLIE A BORDO DI UN’ALTRA AUTO

La madre, invece, a quanto pare, viaggiava a bordo di un’altra auto con l’altro bambino, neonato: sarebbe stata lei a dare l’allarme. Sotto shock per l’accaduto, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Sembra sia stata coinvolta anche una terza auto nell’incidente: il conducente ferito è stato soccorso dai medici. Sul posto sono giunti subito la polizia stradale e l’elisoccorso, mentre i vigili del fuoco: in corso le indagini per scoprire la dinamica dell’incidente. L’autostrada è stata chiusa all’altezza di Riva di Pinerolo.