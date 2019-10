Pista ciclabile e dossi berlinesi: via Cavalli è senza i parcheggi

La nuova pista ciclabile di via Cavalli si mangerà i parcheggi? È questa la preoccupazione dei residenti del quartiere Cit Turin, all’indomani dell’avvio dei lavori pubblicizzati, via Facebook, anche dalla sindaca Appendino. La pista sarà sullo stile di corso Lecce: ciclabile sul lato marciapiede, a seguire parcheggi e corsia per le auto. Ed è proprio qui che rischia di nascere il problema. Via Cavalli, infatti, rischia di trasformarsi in una trappola per le auto durante le ore di punta. «Già ora – spiega il consigliere del Pd della Circoscrizione 3, Valentino Magazzù – la situazione non è delle più rosee».

Da corso Inghilterra a via Principi d’Acaja, la carreggiata subirà una restrizione che potrebbe compromettere la viabilità in direzione corso Ferrucci. Tenendo sempre presente che nella zona ci sono due colossi come il Palagiustizia e il grattacielo Intesa Sanpaolo che di traffico ne richiamano parecchio ogni giorno. Un punto interrogativo riguarda anche il futuro di via Cavalli nel tratto compreso tra via Principi e corso Ferrucci, con l’ipotesi di collocamento dei cuscini berlinesi e di una Zona 30. Mentre nel tratto opposto, complice la presenza di una carreggiata più ampia, la ciclabile dovrebbe sorgere senza problemi al fianco della banchina (dove per altro non vi sono parcheggi).

«Questo nuovo percorso per le due ruote – racconta Appendino su Facebook – servirà una zona particolarmente frequentata, dove si trovano il Palagiustizia, la sede della Città Metropolitana, il Grattacielo Sanpaolo e gli uffici della Rai». Ma alla sindaca ha replicato il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte, Maurizio Marrone. «Il Comune si mangia i parcheggi – attacca Marrone – ma i cittadini la zona blu la pagano comunque». Perplessa anche la coordinatrice all’Urbanistica della Tre, Elisabella Malagoli. «Il nostro timore – dichiara Malagoli – è che ci troveremo a fronteggiare sia code che mancanza di posteggi. I residenti sono già infuriati».