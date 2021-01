Pista per le bici e cantieri metro: «Ai negozianti servono sgravi»

Sgravi fiscali, a tutto il 2020 e fino al collaudo della tratta Lingotto-Bengasi della metro, per i commercianti di via Nizza che da tempo convivono con i lavori di riqualificazione della pista ciclabile. La richiesta arriva dalla Circoscrizione 8 attraverso un ordine del giorno che è stato votato da tutti i presenti. «Tali lavori – spiega il presidente, Davide Ricca -, hanno recato e stanno recando forti disagi economici e operativi ai commercianti che operano nell’area di via Nizza interessata che si aggiungono a quelli che stanno sopportando causa emergenza Covid e provvedimenti conseguenti». Senza contare che nei prossimi mesi anche piazza Carducci sarà interessata da importanti interventi per la vivibilità dell’area, tra cui la pedonalizzazione delle due esedre e il raccordo tra i due tratti di ciclabile.

«Alla sindaca Appendino e alla sua Giunta – continua Ricca -, il compito di prendere in considerazione, come amministrazione comunale, la possibilità di attuare l’esenzione totale di Tari, Cosap e Tassa sulle insegne per i commercianti coinvolti dal processo di riqualificazione del tratto di via Nizza per il 2020 e fino a collaudo definitivo della linea 1 della metropolitana».

