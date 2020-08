In pista ora ci sono aperitivi e live

Il decreto della scorsa settimana che ha vietato i balli in discoteca, per tentare di bloccare il diffondersi del Covid, è stato preso da parte dei gestori torinesi come un’occasione per diversificare l’offerta dedicata al mondo della notte. Dopo lo sgomento delle prime ore, il ricorso al Tar che non ha portato a nulla di fatto, promoter e direttori artistici si sono messi al lavoro per programmare serate intelligenti e, soprattutto, sicure.

Complice la bella stagione ad andare per la maggiore in queste settimane è l’aperitivo a bordo vasca, magari accompagnato da delicata musica diffusa o dj set. È il caso di Villa Glicini, il Club della Scherma all’interno del parco del Valentino, dove stasera si rinnova l’appuntamento con l’Aperitivo del Mercoledì organizzato da Torino nel Mondo. Piscina illuminata, divanetti bianchi, Villa Glicini propone al cliente un ambiente davvero cool dove gustare drink seduti al proprio tavolo (senza il rischio di assembramenti vari).

Non poco distante, dall’altra parte di fiume, domani sarà la splendida location del Bamboo, la discoteca di corso Moncalieri, a mettere “in pista”, al posto dei balli scatenati, un apericena da mille e una notte nel consueto appuntamento “L’ape che balla” (solo virtualmente). L’aperitivo può essere servito al tavolo al costo di 20 euro, giro pizza a 18 euro. In sottofondo, la musica del Dj Felix e dei The Twins.

Il fine settimana continua nella discoteca all’interno del PalaAlpitour, il Whitemoon, un punto di riferimento per l’estate in città che ha saputo trasformarsi proponendo serate aperitivo e musica dal vivo. Venerdì prossimo sarà la volta dei Bi Gis che, ovviamente, proporranno i migliori pezzi degli storici Bee Gees (uomini 15 euro, donne 12).

Il sabato sera sarà tutto in onore della musica della Shary Band la quale accompagnerà l’aperitivo presso la discoteca Penelope Beach in corso Allamano. Bordo vasca da favola e ampi spazi garantiscono sicurezza e una serata all’insegna della tranquillità (15 euro uomo, 12 donna, 345.5924860)