Piste sovraffollate: tre aerei atterrano in contemporanea

Le piste di questo aeroporto statunitense sono davvero trafficate. Gli apparecchi non fanno in tempo ad atterrare che ne piovono giù degli altri a stretto giro di posta. Addirittura, qualche volta si verificano pure uno o più atterraggi simultanei.

Il video documenta come i velivoli che scendono dolcemente verso terra in simultanea siano tre. Uno si accomoda nella pista centrale, uno alla sua destra, l’altro alla sua sinistra. Proprio vero che a volte, in caso di traffico, bisognerebbe saper volare.