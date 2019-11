Pistola puntata alla testa: tabaccaio rapinato. Il bandito lo colpisce con un pugno in faccia

Momenti di terrore nel parcheggio di piazza Italia a Pessione, frazione di Chieri. Qui infatti, il titolare di un bar tabacchi è stato “affrontato” da un rapinatore armato di pistola che lo ha atteso proprio mentre, dopo avere chiuso il locale, al buio, stava raggiungendo l’auto per tornare a casa.

RAPINA AUTO E PORTAFOGLI

Il malvivente ha puntato l’arma alla testa del negoziante e poi gli ha sfilato il portafogli con i soldi dell’incasso giornaliero (poco più di 1.500 euro). Come se non bastasse, gli ha strappato dalle mani anche le chiavi della vettura.

IL TABACCAIO REAGISCE E SI BECCA UN PUGNO

A quel punto il tabaccaio ha reagito, cominciando a strattonare l’aggressore e urlando nel tentativo di attirare qualche passante, ma il bandito, per tutta risposta, dopo aver minacciato la vittima di morte (“lasciami o ti sparo in testa), l’ha colpita con un pugno in faccia facendola cadere a terra. Poi si è infilato nella macchina, ha messo in moto ed è fuggito via.

FORSE ITALIANO, INDOSSAVA IL PASSAMONTAGNA

“Era un ragazzo, sicuramente italiano, aveva il volto coperto da un passamontagna” ha raccontato, più tardi, il malcapitato quando ha denunciato l’episodio alle forze dell’ordine.

SOTTO SHOCK, AVVERTE I CARABINIERI

Sotto shock e dolorante, il tabaccaio si è fatto forza ed ha chiamato il 112. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri del locale comando stazione, chiamati ora a fare piena luce sull’accaduto.

AUTO E DOCUMENTI RITROVATI

L’auto è stata trovata poco dopo a Riva di Chieri insieme ai documenti che si trovavano nel portafogli e che il malvivente ha lasciato sul sedile posteriore della vettura. Di lui, al momento, si sono perse le tracce.