Pistole elettriche degli agenti Usa per rendere inoffensivi i criminali

La prima pattuglia armata di taser farà la sua comparsa in città oggi, a due mesi esatti dall’annuncio del decreto, firmato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, che di fatto avvia la sperimentazione della pistola elettrica in dotazione alle forze dell’ordine. Coinvolte nel progetto la polizia, la Guardia di Finanza e i carabinieri. Dodici, invece, le città scelte per il progetto: oltre a Torino, sono Genova, Milano, Padova, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Caserta, Napoli, Brindisi, Palermo e Catania.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI