Pitbull morto in allevamento a Santena, denunciato il proprietario

Blitz dei carabinieri nella struttura: gli animali sopravvissuti sono in condizioni critiche

Aveva deciso di avviare un allevamento di pitbull, aveva anche provveduto ad acquistare diversi esemplari della pericolosa razza canina, ma poi l’attività non ha mai ingranato, non è riuscito più a gestire le loro necessità ed ha finito con il disinteressarsene completamente, lasciando gli animali in balia del loro destino.

Rischia un anno e mezzo di reclusione, oltre a pesanti sanzioni che possono arrivare fino a 30mila euro di multa, un giovane allevatore di Santena, che è stato denunciato dal nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale dei carabinieri di Torino. Le accuse a suo carico sono quelle di maltrattamento di animali, aggravato dalla morte di uno degli stessi.

Un pitbull, infatti, completamente denutrito da giorni, è morto di fame. Un altro è stato invece gravemente ferito da un altro cane e rischia a sua volta la vita. Nel corso dell’ispezione nell’allevamento abbandonato i militari si sono imbattuti in situazioni igienico-sanitarie estreme, con gli animali superstiti in condizioni davvero critiche.