Più di 30mila sardine conquistano la piazza. «La sinistra si svegli»

LA GIORNATA. Adunata oceanica in nome dell'antifascismo

Più di 30mila “sardine” conquistano piazza Castello e riescono nell’impresa che, a Torino, sembrava impossibile: mettere d’accordo Pd e Cinque Stelle nel nome dell’antifascismo. In piazza, nella serata di ieri, i delusi della sinistra si sono dati appuntamento per dire basta all’odio per loro incarnato dal leader della Lega Matteo Salvini e rivendicare un’idea diversa di politica, che riparta dai giovani e dalla parola d’ordine “Torino si s-Lega”.

A cantare una inedita “Bella Ciao” a bocca chiusa all’ombra di Palazzo Madama, tanti dem e grillini si sono ritrovati uniti da un comune sentire che ha spinto oltre 35mila persone a scendere in piazza. «La cultura è più forte del fascismo» scandiva Paolo Ranzani, promotore del movimento “6mila Sardine Torino”, visibilmente soddisfatto nel vedere l’onda riempire il centro della città. Gremita come solo le madamine Sì Tav e Mino Giachino seppero fare.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI ++