«Più di 3mila torinesi restano senza le cure domiciliari della Asl»

Non ci sono solo gli anziani malati nelle Rsa o in attesa che si liberi un letto nei corridoi degli ospedali, sempre più congestionati e in affanno perché i posti stanno finendo. Esistono migliaia di persone della terza età, malate – magari da anni – e afflitte da patologie gravi, che vengono – o dovrebbero essere – curate a casa, perché questa è la soluzione più indicata per il loro stato di salute, oltre che costituire una strada che evita il sovraffollamento nelle strutture pubbliche. Il problema è che il mondo dell’assistenza domiciliare è in tilt. Senza personale, senza risorse, senza politici che se ne facciano carico. Il quadro denunciato in una delle ultime riunioni della Cabina di regia sulle Rsa che si svolge in prefettura da parte della Fondazione promozione sociale onlus parla da sé. «Dal primo luglio al nove ottobre 2020 – scrive Andrea Ciattaglia, a nome della Fondazione e del Comitato vittime Rsa, in una lettera allegata al verbale dell’incontro – l’Asl, a fronte di 561 persone richiedenti prestazioni domiciliari per malati non autosufficienti (valutate come tali e idonee a ricevere prestazioni), ha attivato soltanto 14 autorizzazioni di spesa». Si tratta, precisa Ciattaglia, di «dati forniti dalla direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte a risposta di un’interrogazione della consigliera regionale Monica Canalis». «A fine 2019 – ricorda Ciattaglia – erano 6.526 i malati non autosufficienti presi in carico a domicilio dall’Asl di Torino, che si sono ridotti a 3.200 ad inizio ottobre 2020». Esiste dunque un mondo, di malati isolati nelle proprie abitazioni.

