Più controlli della Polfer ad Avigliana: identificate 20 persone

Servizi mirati in stazione e sui treni in transito sulla Torino-Bardonecchia

Una ventina di persone, tra cui quattro minori, sono state identificate nel corso dei controlli eseguiti nel pomeriggio di ieri, venerdì 14 giugno, e di venerdì 7, da personale della polizia ferroviaria presso la stazione di Avigliana e sulla linea internazionale Torino–Bardonecchia.

I servizi, coordinati dal responsabile del posto Polfer di Bussoleno coadiuvato da personale dipendente e da unità cinofile messe a disposizione dal questore di Torino, hanno interessato anche le aree adiacenti alla stazione, con controlli ai viaggiatori e bagagli, nonché un’attenta vigilanza a 23 treni regionali in partenza e transito da quello scalo.

L’azione mirata di contrasto dei fenomeni di illegalità in ambito ferroviario è stata incrementata all’inizio del weekend in vista di una più efficace attività preventiva di monitoraggio e controllo dei frequentatori della stazione che utilizzano il mezzo ferroviario per raggiungere diverse località nel fine settimana, anche in concomitanza con la chiusura degli istituti scolastici per le vacanze estive.

L’attività proseguirà anche nelle prossime settimane, in ragione della maggiore affluenza di viaggiatori nelle stazioni per i primi esodi estivi e per prevenire conflittualità con i capitreno e atti di vandalismo già registrati in passato.