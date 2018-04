Più di una scuola su tre non agibile: «Queste aule fanno sempre paura»

«Sono passati quasi dieci anni dal crollo al Darwin e vedere le scuole ancora in questo stato mi fa paura». Cinzia Caggiano, la mamma di Vito Scafidi, lo dice quasi con rabbia. Senza nemmeno guardare, alle sue spalle, il nastro rosso e bianco che delimita lo spazio agibile di un’aula nella succursale della scuola superiore Bosso Monti.

«Mi viene la pelle d’oca nel vedere che quest’aula ha un lato inagibile, così come i corridoi, troppo stretti per l’evacuazione degli studenti in caso di emergenza». Che quell’aula sia «parzialmente agibile» lo conferma il preside Antonio De Nicola che non fa certo mistero delle condizioni in cui versa il proprio istituto che a onor del vero non sarebbe nemmeno stato progettato per ospitare gli studenti.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI