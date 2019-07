Il più giovane avvocato d’Italia: «Di impossibile non c’è nulla»

Quando ha presentato la richiesta di iscrizione alla pratica per l’esame di Stato, all’alba dei ventitré anni, Ginevra Martucci non aveva considerato la possibilità di essere «il più giovane avvocato d’Italia», con un anticipo di circa due anni rispetto ai praticanti attualmente alle prese con gli orali. Lei, la sua prova l’ha sostenuta ieri mattina, dopo aver letteralmente bruciato le tappe della carriera scolastica e universitaria.

Avvocato Martucci, come si sente ad essere il più giovane avvocato d’Italia?

«Sicuramente sono orgogliosa, ma non saprei se sono davvero la più giovane. L’ipotesi è stata fatta al momento dell’iscrizione presso il Consiglio dell’Ordine per la pratica da avvocato. Chi ha accolto la mia richiesta è rimasto stupito nel leggere la mia data di nascita: 1994. Per questo c’è la possibilità che io sia la più giovane, almeno a Torino. Dovrei verificare, comunque…».

Riuscire a raggiungere un simile obiettivo a soli venticinque anni è un record, non pensa?

«Ho lavorato sodo, specie negli ultimi mesi. Sono arrivata a una media di quattordici ore di studio, chiusa in cameretta e senza molte distrazioni. Ma avevo anticipato già alcuni anni di studi. Ho frequentato le primarie alla scuola francese, che mi ha permesso di saltare un anno in virtù dei miei risultati scolastici. E poi sono riuscita a conseguire la laurea con un anticipo di sei mesi rispetto alla scadenza del mio piano, dopo aver fatto anche un semestre di Erasmus a Madrid. Avevo già dato tutti gli esami in quattro anni e l’ultimo anno l’ho dedicato soltanto alla tesi, così da laurearmi nel 2017».

In che materia?

«Storia del Diritto. Ho scelto un argomento attinente al commercio e alla nascita dei marchi».

Superfluo chiederle con che votazione abbia conseguito la laurea magistrale…

«Centodieci e lode».

Anche la sua carriera universitaria è stato un caso più unico che raro, cosa si sente di consigliare ai suoi colleghi “più vecchi”?

«Non mi sento di dare consigli a nessuno, perché non ho una “ricetta” particolare se non quella dell’impegno e dell’abnegazione nel perseguire gli obiettivi che ci si pone. Chi vuole farsi strada ce la fa, ma è essenziale porsi un obiettivo piccolo o grande che sia e non mollare mai, chi si impegna riesce in tutto, anche a costo di sacrifici importanti».

Come mai ha scelto la giurisprudenza?

«Diciamo che non ho mai avuto alcun dubbio in merito, già quando frequentavo il liceo classico a Valsalice, non mi sono mai preoccupata di informarmi su percorsi di studio alternativi».

Sognava di fare l’avvocato?

«Non so ancora se continuerò in questa professione, voglio prendere un po’ di tempo per valutare, magari, anche la possibilità di fare un’altra esperienza all’estero».

Che orizzonte vede se guarda al futuro? La preoccupa?

«No. Non saprei dire se la mia generazione sia più o meno fortunata o stia dimostrando di essere particolarmente brillante, ma sicuramente penso che ci si debba dare un traguardo. Siamo noi stessi a metterci nella condizione di raggiungerlo, grazie al nostro impegno. Non esistono le colpe degli altri, esistono i nostri meriti e demeriti eventualmente. Certo, poi, c’è chi è più o meno fortunato».

Qualcuno l’ha ispirata nel suo percorso? Quali sono le sue figure di riferimento, professionali e non?

«Non saprei come altro rispondere se non dicendo che la mia figura di riferimento, il mio mito, è sicuramente il mio papà».