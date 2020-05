«Più lavori pubblici per battere la crisi». E riaprirà Leonardo

Richieste di aiuto in Comune quadruplicate. «Ad aprile distribuite 280 borse alimentari»

Ripartire dal lavoro, dagli investimenti e dalla cultura. Queste le tre carte che il sindaco Gianfranco Guerrini intende giocare per uscire, e uscire in fretta, dallo stallo creato dall’epidemia di Covid 19.

Poco più di 15mila abitanti, durante la fase 1 la cittadina si è ritrovata a fare i conti un aumento delle famiglie che si sono rivolte al Comune per ottenere aiuti alimentari. «Nel mese di aprile abbiamo distribuito 280 borse alimentari quadruplicando il numero dei nuclei familiari che di solito si rivolgono al Comune per chiedere aiuti – esordisce Guerrini – Un picco che riteniamo sia legato al generale calo di lavoro che ha colpito molte famiglie, magari giovani e con figli piccoli, che lavorano con contratti atipici. Questo ci ha portato a ragionare sul fatto che uno dei compiti dei Comuni in questo periodo storico sia quello di proseguire negli investimenti che, nel nostro caso, significa avviare cantieri e lavori pubblici che spesso impiegano aziende del territorio. Ripartendo gli investimenti, riparte il lavoro e ripartono gli stipendi».

