«Più sicurezza in tutte le scuole», via ai cantieri per i controsoffitti

SETTIMO TORINESE Il Comune stanzia 3 milioni di euro per interventi in cinque edifici scolastici

Il 60% delle scuole di Settimo è stato costruito prima del 1976. Ovvero hanno almeno 42 anni, se non molti di più. Ed è anche per questo motivo che l’amministrazione comunale ha deciso di investire 3 milioni di euro per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’ingente patrimonio scolastico.

Ogni scuola è già stata oggetto di lunghi monitoraggi preventivi dei soffitti e dei controsoffitti per evitare il ripetersi di altre tragedie come quella del Darwin di Rivoli, dove perse la vita Vito Scafidi. Ora i lavori, che partiranno entro la primavera, riguarderanno le scuole primarie Roncalli di via Cuneo, Vivaldi di via Vivaldi, Giacosa di via Buonarroti. Ma anche le scuole secondarie di primo grado Nicoli di corso Agnelli e la Gramsci di via Allende.

Ai 3 milioni si devono sommare i 400mila euro già stanziati per i lavori di risanamento conservativo realizzati la scorsa estate nella scuola dell’infanzia Collodi di via Cremona, finanziati dal progetto del Governo denominato “#ScuoleSicure”. Lavori che avevano riguardato la messa in sicurezza delle vetrate interne ed esterne, l’installazione di una nuova centrale termica al piano seminterrato, il rifacimento dell’impianto di distribuzione del riscaldamento, la risoluzione di alcuni problemi di umidità nel piano seminterrato, l’adeguamento dell’impianto elettrico e la tinteggiatura di tutti i locali interni. Dalle aule ai laboratori, palestra compresa. E, infine, quelli della scuola d’infanzia Para di via Fiume, dove sono stati sostituiti i pavimenti, i rivestimenti isolanti delle tubazioni del riscaldamento e la sostituzione delle veneziane interne.

«La sicurezza delle scuole è un punto fondamentale del nostro programma di governo cittadino – spiega l’assessore comunale alla Scuola, Silvia Favetta – Saranno lavori importanti, mirati anche a a migliorare la permanenza dei bambini e dei ragazzi all’interno delle scuole. In questi anni abbiamo fatto molta prevenzione, con monitoraggi su solai e controsoffitti. Adesso, con questi 3 milioni di euro, renderemo del tutto sicure le scuole dalla materna alle medie, che sono i luoghi dove passano una fetta importante della giornata i nostri figli e nipoti».