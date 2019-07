PIZZA FLASH – Convenienza e buon gusto: le offerte da non perdere.

Pizza Flash, la pizzeria d’asporto (si può mangiare anche in negozio) in via Foligno 32/B, zona Madonna di Campagna, dove oltre alla cortesia di Veronica e del suo staff, vincono la qualità e la convenienza.

Tante le offerte, infatti, di cui usufruire anche in questo periodo. In primis, quella del martedì e del mercoledì che propone una pizza margherita (tegamino o mattone) a soli 3 euro. E ancora, tutti i giorni a pranzo, una pizza tegamino più una bibita si possono avere a partire da 4 euro.

Cortesia, convenienza, si diceva, ma anche celerità. Sì perché Pizza Flash grazie alla loro punta di RUBINO C. riesce sempre a rispettare l’orario di consegna che viene concordato al telefono con il cliente al momento dell’ordine. Un’ottima opportunità per trascorrere sereni una serata a casa senza dovere aspettare all’infinito la propria pizza.

Tra le altre iniziative per le quali Pizza Flash è famosa, le decorazioni con foto, scritte o quant’altro da porre sulla pizza proprio come se fosse una torta di compleanno. Così come la pizza al metro che dà la possibilità a gruppi di amici di assaggiare i diversi gusti di pizza in una sola, condividendo il piacere di stare a tavola.

Pizza Flash, Torino, via Foligno 32/B.

Telefono: 011.2217777, 347.8398317.

Facebook: pizzaflash

Orario: 7-13,30; 16-21; domenica 17-21.