Pizza Flash – Perché da noi la pizza è un vizio di famiglia

Tutta la pizza che cerchi e con qualcosa in più. Con tutta la bontà che nasce dalle mani esperte di una grande famiglia di panificatori e pizzaioli. Questo è Pizza Flash, la pizzeria d’asporto (ma si può mangiare anche in negozio) in via Foligno 32/B zona Madonna di Campagna a Torino. Un luogo che fa venire l’acquolina in bocca solo guardando la vetrina.

«Nasciamo come panificio 27 anni fa – spiega Veronica, l’artista che ha reso possibile tutto ciò – ma da 17 ci dedichiamo soprattutto alla pizza in ogni sua sfaccettatura: al taglio, al mattone e al metro. La passione per la pizza nasce dalla nostra tradizione di famiglia, abbiamo provato una volta per caso ed è andata bene, da lì abbiamo continuato e la richiesta continua ad aumentare».

Tante le promozioni che offre Pizza Flash ai suoi clienti. Il martedì e il mercoledì, per esempio, una pizza margherita (tegamino o mattone) costa solo 3 euro. A pranzo, inoltre, una pizza tegamino più una bibita si possono avere a partire da 4 euro. Tra le altre specialità da gustare, arancini, crocchette di patate, olive ascolane, dolci della Bindi quali tiramisù e profitterol.

Indirizzo: via Foligno 32/B, Torino

Telefono: 011.2217777, 347.8398317

Orario: 7-13,30; 16-21; domenica 17-21

Facebook: PIZZA FLASH