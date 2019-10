PIZZA FLASH – PIZZA PERSONALIZZATA, NOVITÀ 2019. PROVARE PER CREDERE

Le immagini personalizzate su una torta di compleanno sono sicuramente suggestive. Ma volete mettere l’effetto su una pizza? É una delle specialità di Pizza Flash, locale da asporto (con un’area dedicata comunque ai clienti che vogliono mangiare lì) in via Foligno a Torino. L’idea è venuta a Veronica, una delle anime di questo locale che ormai vanta una storia ultradecennale. Quasi una scommessa con i suoi clienti, all’inizio. Ma poi i risultati sono stati ottimi e l’idea è piaciuta tantissimo tanto da diventare un cavallo di battaglia.

In realtà però da Pizza Flash c’è molto di più. Pizze al tegamino e al mattone, la sontuosa pizza al metro che soddisfa i palati di tutti, tantissimi gusti da provare e riprovare in compagnia. Un ambiente ideale, qualità eccellente delle materie prime e convenienza per tutti con offerte periodiche. In più il servizio di consegna a domicilio è riconosciuto da tutti per la sua puntualità. Ecco perché Pizza Flash è un appuntamento da non mancare.

Pizza Flash, Torino, via Foligno 32/B.

Telefono: 011.2217777, 347.8398317.

Facebook: pizzaflash.

Orario: 7-13.30, 16-21; domenica 17-21.