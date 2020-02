Il raccapricciante spettacolo all'interno del bancone di una rosticceria, tra i prodotti in esposizione

Si muovono indisturbati in mezzo al cibo

Queste persone hanno fame e si fermano con curiosità ad ammirare i tranci di pizza, le focacce e altre leccornie in esposizione sul bancone di una rosticceria. Il venditore non c’è, ma magari sta per tornare.

Ciò che cattura l’attenzione degli acquirenti, però, sono altre figure che si aggirano all’interno dell’esercizio e che rovistano amabilmente tra i prodotti in esposizione: dei topolini. Uno spettacolo davvero raccapricciante.