Pizzeria da Andrea – Pizza al padellino golosa e fragrante per tutta la tavola

In via Gropello 21 a Torino da qualche settimana è nata la Pizzeria da Andrea. Dietro al bancone c’è Andrea Merlini che arriva da una esperienza identica a Pianezza e ha deciso di portare la sua idea di pizza e farinata da asporto anche a Torino: «La pizza al padellino è nata qui, ecco perché ho voluto riproporre un menù tradizionale rendendolo attuale».

Una quindicina di gusti sulla lista, tra i quali spiccano gli omaggi al quartiere, come la Cit Turin (a base di acciughe e peperoni), la Benefica, la Principi e la Duchessa, ma anche la farinata e una selezione scelta di birre di altissima qualità, così come le farine e tutti gli ingredienti per la preparazione. Garantita la consegna da asporto in zona Cit Turin, il locale è aperto sempre (tranne domenica a pranzo) dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 22.30.

Contatti: 392-1122849.