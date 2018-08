Pizzeria Don Savino – Tutti i gusti del Gargano

La Pizzeria Don Savino si fa in quattro: dopo la sede di Venaria e quella di via Michele Coppino 96 a Torino, entro fine luglio aprirà anche quella di via Rossini 6 e per settembre sarà pronta quella di via Gioberti 21. Tutte con un comune denominatore, il gusto che nasce nel Gargano: un’idea travolgente di Savino e Sandro che hanno selezionato materie prime d’eccellenza direttamente dalla Puglia e che finiscono in pizze, focacce, calzoni, farinate firmate dai pizzaioli Andrea, Luca, Giuseppe. Non manca ovviamente la nuova “Pizza CR7”, con mozzarella, olive, gorgonzola e crudo. La pizzeria chiude solo il martedì e negli altri giorni osserva l’orario 18-22. Tutto lo staff, Denis, Alessandro, Ennio, Carlotta, Marco, Elisa, Elisabetta, Giovanna, Lorenzo e Antonio vi aspetta. Don Savino è anche nel circuito Just Eat e apre dalle 18 alle 22 (in via Rossini dalle 9 alle 24).