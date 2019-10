Pizzicato senza biglietto, aggredisce il capotreno, poi spintona i poliziotti. Denunciato

Pizzicato senza biglietto, aggredisce il capotreno. Poi se la prende anche con gli agenti. E’ successo nei giorni scorsi, a bordo di un treno della tratta ferroviaria Torino-Cuneo.

L’INTERVENTO DELLA POLFER

La Polfer è intervenuta alla stazione di Savigliano, su richiesta del “controllore” il quale aveva segnalato di essere stato aggredito da tre passeggeri trovati sprovvisti del tagliando di viaggio. Alla vista degli agenti, due dei tre uomini hanno cercato di tranquillizzare il terzo che continuava a minacciare verbalmente e fisicamente il capotreno, che intanto stava cercando di allontanarsi per ragioni di sicurezza.

L’EXTRACOMUNITARIO AGGREDISCE ANCHE I POLIZIOTTI

A nulla sono valsi i tentativi delle forze dell’ordine che, cercando di bloccare il facinoroso, un 24enne di origine ghanese, sono state a loro volta aggredite con spintoni, calci e graffi. Una volta immobilizzato l’extracomunitario, i poliziotti hanno contattato i carabinieri competenti per territorio per avere da loro ausilio logistico per la trattazione degli atti.

IDENTIFICATO E DENUNCIATO

Identificato, lo straniero, domiciliato nel milanese, è risultato essere destinatario di una revoca della misura di accoglienza notificato dai carabinieri di Caluso D’Adda e in possesso di un permesso di soggiorno scaduto e in attesa di rinnovo. Il giovane è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e minacce.