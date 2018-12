Pizzorante Milord – Fra grigliate di pesce e pizza, ecco il regno dei buongustai

Si chiama Pizzorante Milord e da 18 anni diletta i palati di buongustai di Nichelino (ma non solo) con le sue cene e i suoi pranzi a base di pesce (fresco), di pizza o quant’altro. Una certezza, dunque, questo ristorante pizzeria che non usa mezzi termini e si fa chiamare per quello che è, ossia, “pizzorante”, un termine che più italiano di così non si può. «E c’è di più – spiega infatti la signora Anna, la titolare – da gennaio introdurremo anche il giro pizza e il giro pesce a prezzi davvero convenienti».

Cortesia, professionalità e amore per il buon cibo sono le caratteristiche di questo locale dove ad accogliere in sala i clienti c’è il signor Franco. Lui si occupa di tutto, è un vero maitre.

In cucina, invece, ecco lo chef, che si chiama ancora Franco, il signore delle grigliate di pesce e di diversi altri piatti prelibati tanto che per il 24 a cena e il 25 a pranzo il locale è già al completo.

«Abbiamo ancora posti per la serata musicale del 31 dicembre», specifica Anna. Da segnalare, infine, il menù fisso a pranzo per i lavoratori a 10 euro.

Indirizzo: via 25 Aprile 148, Nichelino

Telefono: 011.6807501.

Orario: 12-14,40; 19-24 (chiuso il lunedì).