Pizzorante Milord – Grigliate di pesce e vino bianco: il sapore dell’estate

Mangiare all’aperto in un ampio dehor, gustando pizze prelibate e pesce fresco accompagnato da calici di vino bianco ghiacciato. Estate significa anche questo e il Pizzorante Milord di via XXV Aprile a Nichelino lo sa bene. Si tratta di un locale con alle spalle 18 anni di servizio, gestito con professionalità e dedizione da Anna, in sala, e dal marito Franco, il mago della cucina. Una certezza, dunque, questo ristorante pizzeria che non usa mezzi termini e si fa chiamare per quello che è, ossia, “pizzorante”, un termine che più italiano di così non si può e che la dice lunga sui menù proposti.

«E c’è di più – spiega infatti la signora Anna – da noi tutte le sere è possibile gustare il giro pizza e il giro pesce a prezzi davvero convenienti».

Un esempio? Il giro pizza compreso di una bibita o una birra a persona, costa 15 euro, mentre il giro pesce, anche qui comprensivo di vino o acqua, costa 30 euro a persona. Una buona opportunità per chi ama, soprattutto in estate, gustare grigliate di pesce fresco, fritto misto o primi ai frutti di mare. Per chi non ha voglia né di pizza o farinata, né di pesce, la cucina di Franco propone anche carne e tanti primi. Da segnalare, infine, il menù fisso a pranzo per i lavoratori a 10 euro (tutto i giorni tranne il weekend).

Indirizzo: via 25 Aprile 148, Nichelino

Telefono: 011.6807501

Orario: 12-14,40; 19-24 (chiuso il lunedì)