Pjanic-Arthur, definito l’accordo: in corso le visite mediche al J Medical

Arrivato a Torino verso mezzanotte con un volo privato partito da Barcellona dopo le 22, Arthur, in questo momento, sta sostenendo le visite mediche al J Medical. Al termine, dovrebbe firmare il contratto che lo legherà alla Juventus per cinque anni. L’affare vale 70 milioni di euro (più di 5 di bonus), di cui 60 sono coperti da Pjanic, che andrà al Barcellona. Anche Pjanic è al J Medical per i controlli con il medico dei catalani.