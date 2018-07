Pjanic: “Il mio futuro? Sto bene alla Juve. Io qui per migliorare”

“Ho letto un po’ di tutto in questi giorni, tante cose mi hanno fatto ridere perché io sono sereno. E, soprattutto, sto bene con questo gruppo“, parola di Miralem Pjanic, oggetto del desiderio del mercato, desiderato da squadre come il Barcellona con estimatori anche in Premier League. Ma lui non sembra interessato: “vuol dire che sto facendo bene, sono qui per migliorare”, taglia corto.

DOMANI LA SFIDA COL BENFICA

Il regista bosniaco, nell’amichevole di domani pomeriggio col Benfica, è pronto a tornare in campo nella seconda partita della International Champions Cup, bissando l’impegnativo esordio contro il Bayern del 25 luglio. Un percorso mirato, che passa dalla sfida con l’All Star MLS e il Real Madrid, per arrivare pronti al 16 agosto, quando il Chievo sarà il primo ostacolo da tre punti per i bianconeri.

RAGGIUNGERE TUTTI GLI OBIETTIVI

“Il campionato inizierà con partite complicate – osserva Pjanic -, la prima in trasferta a Verona non è mai semplice. Un campionato mai scontato, in cui ci si deve aspettare di tutto. Ma la società, come sempre, vuole raggiungere tutti gli obiettivi e provare anche a fare qualcosa in più”.

IL SOGNO CHAMPIONS

Quel qualcosa in più sfumato due volte negli ultimi quattro anni, la Champions League, che con l’arrivo di CR7 sembra essere un po’ più vicina, nonostante il volto della Juventus non sia ancora quello definitivo.

TRATTATIVE SULL’ASSE MILANO-TORINO

Sull’asse Milano-Torino proseguono infatti le trattative, che coinvolgono Caldara, Higuain e Bonucci. In teoria c’è tempo perché le cose cambino anche per Pjanic, la cui valutazione nelle ultime settimane è stata fissata in cento milioni. “Sono cose che non mi riguardano – sostiene – Sono molto contento di quello che ho fatto nelle ultime due stagioni, sono cresciuto molto e ho un bellissimo rapporto con l’allenatore”.

E’ IMPORTANTE PREPARARSI BENE

Testa quindi alla sfida con il Benfica e alla preparazione della stagione più importante e ambiziosa degli ultimi anni: “Questo è un periodo molto importante, perché per noi è importante prepararsi bene – conclude il bosniaco -. Non abbiamo ancora la brillantezza, ma è tutto normale, lavoriamo tanto, facciamo dei carichi di lavoro e le sedute sono dure. Il campionato è lungo ci sono tante partite e per essere in forma bisogna fare una bella preparazione”.