Playstation e fornelli, Bagnaia apre il gas: «Sapremo rialzarci»

Francesco Bagnaia, come stai vivendo questo momento storico così particolare? Come trascorri le tue giornate chiuso in casa?

«Io mi trovo a Pesaro, sono lontano dalla mia famiglia, ma per fortuna c’è la mia ragazza con me (Domizia, ndr) quindi non sono completamente solo. Diciamo che cerco di tenermi impegnato il più possibile. Mi è sempre piaciuto cucinare e ora ne approfitto per provare nuove ricette, mi alleno come posso, con quello che ho in casa, guardo serie Tv, ora quella sulla F1, e gioco alla PlayStation con gli altri ragazzi dell’Academy, un po’ di competizione ci vuole sempre».

Cosa ti manca di più della quotidianità?

«Mi manca tutto. Noi piloti passiamo l’inverno ad allenarci e non vediamo l’ora arrivi che marzo per partire per il Qatar. Dall’ultima gara di Valencia a novembre fino al giorno in cui si parte, sei focalizzato su un obiettivo: “Prepararsi al massimo per arrivare pronti”. Non pensi ad altro. Ora è come se il nostro obiettivo venisse a mancare anche perché noi non siamo abituati a rimanere a casa: è da quando ho 16 anni che da marzo a novembre non sono mai a casa, quindi specie i primi giorni è stata davvero una doccia fredda. Mi manca anche la mia famiglia: pur non vivendo con loro da ormai 6 anni è strano non poter decidere quando vederli se non tramite un telefono con una video chiamata. Mi mancano anche le piccole cose, come fare una passeggiata. La cosa più importante in questo momento è però la sicurezza di tutti. Ho deciso di non uscire di casa dal giorno in cui è stato dichiarato la pandemia. Se vogliamo uscirne, tutti noi dobbiamo fare del nostro e collaborare».

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI