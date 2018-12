Pm10, semaforo arancione: blocco dei diesel Euro 4 fino al 24 dicembre

Blocco anti smog a Torino: da domani, venerdì 22 dicembre, e fino al 24 non potranno circolare i veicoli diesel Euro 4 in città e in tutti i comuni dell’area metropolitana. Dalle 8 alle 19 divieto di circolazione per i mezzi diesel di questa categoria a Torino,

Beinasco, Borgaro, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro, Settimo, Venaria, oltre che ad Asti, Alba, Bra, Biella e Vercelli. Divieto di circolazione per i mezzi diesel Euro 4 anche ad Alpignano, Caselle, Chivasso, Druento, Ivrea, Leinì, Mappano, Pianezza e Volpiano.

A far scattare il divieto, che arriva proprio nelle imminenze delle festività natalizie, il meccanismo previsto dal semaforo padano, accesosi oggi sull’arancio dopo la pubblicazione del bollettino di Arpa Piemonte che ha segnalato lo sforamento per più di quattro giorno di seguito del livello di Pm10 nell’aria. Il prossimo controllo è previsto, appunto, per la vigilia di Natale.

In caso di permanenza dei livelli alti di polveri inquinanti il blocco proseguirà anche durante le feste, con il rischio concreto che dal 27 dicembre si possa passare all’accensione del “semaforo rosso”, con conseguente blocco delle autovetture diesel Euro 5 immatricolate prima del 2013. Limitazioni ridotte per i veicoli a uso commerciale che possono circolare dalle 8 alle 8.30 e dalle 14 alle 16 in deroga al provvedimento di blocco.