Pmt, non ci sono acquirenti: ora si va verso il fallimento

Dalla liquidazione al fallimento. Il secondo in tre anni. Il futuro della Pmt di via Martiri del XXI a Pinerolo è di nuovo appeso a un filo.

La strategia dell’immobiliare ceca Lepa Vida S.r.o., proprietaria della fabbrica, dallo scorso ottobre, non è andata a buon fine: la società che produce macchine per carta era stata messa in liquidazione per “fare pulizia” e cercare un nuovo acquirente.

Nessuno però si è fatto avanti e si è aperta la strada dell’ennesimo fallimento che tanto spaventa i lavoratori.

