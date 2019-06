Pneumatici bruciati in corso Regina Margherita: la protesta degli anarchici per le compagne arrestate

Sull'asfalto compare la scritta "Anna e Silvia libere" per le due detenute nel carcere dell'Aquila

Pneumatici bruciati e, sull’asfalto, la scritta “Anna e Silvia libere” in riferimento alle due anarchiche Anna Beniamino e Silvia Ruggeri attualmente detenute nel carcere dell’Aquila. La prima fu arrestata il il 6 settembre del 2016 nell’ambito dell’operazione “Scripta Manent”; la seconda il 7 febbraio scorso durante l’operazione “Scintilla” e in seguito allo sgombero dell’ex Asilo occupato di via Alessandria.

LO SCIOPERO DELLA FAME

Entrambe le donne da diversi giorni sono in sciopero della fame per chiedere il trasferimento e la chiusura della sezione AS2 femminile del penitenziario abruzzese in cui denunciano condizioni pesanti.

PNEUMATICI DATI ALLE FIAMME

I pneumatici, otto in tutto, sono stati dati alle fiamme questa mattina, poco dopo le 5, lungo corso Regina Margherita mentre sull’asfalto qualcuno ha vergato on una bomboletta spray la scritta “Anna e Silvia libere” in riferimento, appunto, alle donne detenute. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno prontamente domate il rogo. Sull’episodio indagano gli agenti della Digos.

LA PROTESTA NEL DUOMO

Non si tratta, comunque, della prima protesta di stampo anarchico inscenata per chiedere la liberazione di Anna Beniamino e Silvia Ruggeri. Lo scorso 6 giugno, infatti, una trentina di anarchici erano entrati nel Duomo di Torino, durante la celebrazione della messa del Corpus Domini, ed avevano interrotto l’omelia dell’arcivescovo, monsignor Cesare Nosiglia, per distribuire volantini ed intonare cori in segno di solidarietà nei confronti delle due militanti.

PRESIDIO ALL’ESTERNO DEL PALAGIUSTIZIA

Intanto oggi, in Tribunale a Torino, è in programma un’udienza: Silvia Ruggeri, imputata nel processo, la seguirà in video. Gli anarchici hanno organizzato un presidio all’esterno del Palagiustizia.