Po, dalla mezzanotte è allerta arancione: chiusi i Murazzi

Sospese tutte le attività sul Po, a cominciare da quelle delle società remiere che sono già state avvisate da ieri del possibile arrivo dell’emergenza. E ancora: Murazzi chiusi al traffico veicolare e pedonale.

Sono i provvedimenti disposti con effetto immediato dalla sindaca Chiara Appendino dopo la pubblicazione dell’ultimo bollettino di Arpa Piemonte delle 13, con aumento del rischio idrogeologico e idraulico su Torino legato alle abbondantissime precipitazioni.

Niente auto e pedoni, dunque, anche nel Borgo Medievale, con attivazione del centro operativo comunale per la sorveglianza dei livelli del fiume. Si teme una nuova piena. L’allerta arancione dalla mezzanotte diventerà di colore arancione, anche se l’aumento del rischio – per ora – non pregiudica le attività cittadine già calendarizzate per domani.