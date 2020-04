«Poche mascherine e per questo le diamo solo a chi ha bisogno»

Cambiano. Tutti i sindaci si sono attivati per distribuire mascherine e informare i propri cittadini sull’andamento del contagio nel loro comune. Ma Carlo Vergnano la pensa diversamente: «Io seguo le direttive degli enti superiori, che vietano di comunicare i numeri. È il “segreto di Pulcinella”, la gente vuole sapere per pura curiosità. E non voglio dare le mascherine in giro mentre gli operatori sanitari rischiano di rimanere senza».

Il sindaco di Cambiano va controcorrente mentre il Covid-19 si fa sentire anche nel suo paese, circa 6mila anime a metà fra Chieri e Moncalieri. Lui non fornisce i dati sui contagiati ma si parla di una ventina di persone, tra cui il comandante della polizia municipale: Marcello Ferrotta, 59 anni, è ricoverato in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi. «Sta migliorando, lo sentirò a breve», considera Vergnano. Il vigile è andato al lavoro fino al 16 marzo, poi è rimasto a casa quando ha cominciato a salirgli la febbre. E prima ha sempre usato i dispositivi di sicurezza e la distanza di sicurezza di un metro.

