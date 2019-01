Pointblack – Per la donna dinamica elegante e… unica

Pointblack veste una donna dinamica ed esuberante, che lavora, fa sport, ama lo shopping e seduce. La donna Pointblack non segue la moda ma la crea dando vita ad uno stile originale, elegante e sportivo adatto a distinguersi con gusto in ogni occasione ma al tempo stesso grintoso, con un tocco di ironia e attenzione ai dettagli. Una donna sicura, che sa esaltare il proprio stile, curando i particolari che la contraddistinguono e la rendono unica. Questa è la donna Pointblack, negozio di abbigliamento di via Rattazzi 5f, nel cuore di Torino. Fiore all’occhiello della sua collezione è il brand KETU FASHION, in esclusiva per l’Italia da Pointblack, designer Berlinese di successo in Europa ed in procinto di conquistare gli Stati Uniti. KETU Fashion realizza jeans in edizione limitata di 300 unità per tutto il mondo, completano la linea capi unici e ricercati, disponibili in tutte le taglie, per creare un outfit unico ed originale. Pointblack sempre piu attenta alle esigenze delle sue clienti dal mese di novembre ha attivato lo shop online con possibilità di ritirare e provare comodamente in negozio (www.pointblack.it).

Pointblack è in grado di accontentare anche le ragazze più giovani che vogliano creare il proprio look e distinguersi grazie ad una selezione di brand a loro dedicati. Da Pointblack non mancano poi le idee regalo, dalle gift card, alla linea di Borse, Pochette e portafogli firmata Katie Loxton nota linea Londinese che sta spopolando in Europa.

Indirizzo: via Urbano Rattazzi 5/f

Telefono: 331.4240002

Orari: 11-13; 14-19,30 (aperto domenica e lunedi per tutto dicembre).