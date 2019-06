Poligono Air shooting – Sparare per divertirsi con l’aria compressa

Da un’idea dei giovani fratelli Chiara e Lorenzo è nato a Torino il primo poligono privato dedicato esclusivamente ad armi ad aria compressa. Si tratta del Poligono Air Shooting Torino, a Madonna di Campagna, in via Sansovino, un’eccellenza in città che mancava e che è dedicata a tutti coloro cui piace sparare senza necessariamente usare le armi da fuoco. Indicato per chi ama sparare come svago e divertimento ma anche per chi deve imparare ad usare le armi. Il Poligono Air Shooting Torino può essere usato anche come il luogo di allenamento in vista di un futuro porto d’armi. Insomma, un posto intelligente in cui unire l’utile al dilettevole, lo sport alla tecnica. Ma com’è nata l’idea di un poligono per armi ad aria compressa?

«È nata dalla nostra passione – spiega Lorenzo -. Io e mia sorella abbiamo vissuto questa esperienza per molto tempo e da lì ci siamo appassionati, così abbiamo pensato di aprire un luogo come questo, soprattutto perché a Torino non esisteva ancora».

Inoltre, per chi lo richiede, è possibile svolgere corsi gratuiti con istruttore federale. Per accedere al Poligono bisogna presentare un certificato medico non agonistico per uso tiro a segno e pagare una tessera di iscrizione da 30 o da 50 euro. I costi di iscrizione comprendono anche la copertura assicurativa. Da lì, si paga l’ingresso ogni volta che ci si reca al Poligono o si possono scegliere diverse formule in abbonamento.

Si spara dalla distanza accademica di 10 metri, su linee meccanizzate e per tiro informale. La prima prova è sempre gratuita.

Indirizzo: via Sansovino 243/55 N

Telefono: 351.9024195

Orario: 10-22,30; dal mercoledì al sabato 10-19,30; domenica 9,30-12,30 (chiuso il lunedì)