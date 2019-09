POLIGONO AIR SHOOTING-SPARARE PER SPORT “NON E’ PERICOLOSO”

“Il precedente articolo del 14 giugno scorso, ci ha presentato ai lettori, molti di essi ci hanno fatto visita e sono rimasti soddisfatti. Tante altre persone hanno chiamato per informazioni, e molti hanno fatto la prova gratuita; diversi sono gli iscritti che ora frequentano il nostro centro e molti hanno promesso di farlo proprio dopo le vacanze.

Due parole per tranquillizzare i più scettici. Frequentare un poligono di tiro, non è segno di cattiveria o durezza d’animo, specialmente nella specialità ad aria compressa, e non istiga alla violenza, anzi, il tiro a segno è uno sport olimpico, e come tale ha in sé tutte le caratteristiche positive della pratica sportiva: contribuisce a sviluppare autocontrollo, autostima e a rispettare le regole, sia verso gli altri, che verso se stessi. Sì, i regolamenti sono piuttosto severi e rigidi, ma servono per l’incolumità personale di tutti i presenti. Per questa ragione i poligoni di tiro sono luoghi in cui si pratica sport con il minor numero di danni alla persona!

Non abbiate paura di praticare il tiro come sport, fatelo fare anche ai ragazzi, invece di farli poltrire sul divano con la consolle… il tiro a segno dà molta soddisfazione, contrariamente a quanto possa apparire. Non è affatto una pratica monotona. Per chi è interessato invece ad approfondire il tema della difesa domestica, senza armi da fuoco, può testare da noi, con lo stesso modello di arma che usa i pallini al peperoncino, ma con i pallini di gomma. Il tutto sempre in massima sicurezza. Venite a trovarci: sono in arrivo tante novità”.

Poligono Air Shooting Torino, via Sansovino 243/55 N

351.9024195

Orario: 10-22,30; dal mercoledì al sabato 10-19,30; domenica 9,30-12,30 (chiuso il lunedì)