POLIGONO AIR SHOOTING TORINO- SPARARE PER SPORT, UNA PASSIONE DAVVERO SANA.

C’è sempre un buon motivo per una sessione di tiro al Poligono Air Shooting. Le sessioni di tiro durano 60 minuti e permettono a tutti di provare in modo soddisfacente questa esperienza. Per gli amatori del tiro a 25 metri ci sono ben 6 linee a disposizione, il mercoledì sera dalle 20 alle 22.30 e la domenica mattina dalle 9 alle 13 entrambe su prenotazione.

Inoltre ci sono silhouette da addestramento, retroilluminate per una migliore visibilità, anche per fori da proiettili di piccolo calibro, bersagli reattivi visibili a distanza dopo averli colpiti. E ancora, sagome con figure di fantasia. Tra le novità, armi della serie T4E che significa “training for engagement “, armi da addestramento vero e proprio, molto divertenti. Per chi lo desidera, può richiedere brevi corsi di tiro, tenuti da Istruttore federale, gratuitamente. Siamo rivenditori ufficiali del marchio midifendo.it. A chi sceglie gli abbonamenti, si omaggiano confezioni di pallini, specifici per pistola o carabina. La prima prova a € 10, e se ci si iscrive vengono detratti dal costo di iscrizione.

Poligono Air Shooting Torino, Via A. Sansovino 243/55 N Torino.

Telefono: 351.9024195.

Orari dal martedì al sabato 10,00 – 19,30. In più al mercoledì sera 20,00 – 22,30 e la domenica mattina 9,00 – 13,00.