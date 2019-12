POLIGONO AIR SHOOTING TORINO- SPARARE PER SPORT, UN DIVERTIMENTO ADATTO A TUTTI

Il nostro Poligono è stato oggetto di ulteriori migliorie: per gli amatori del tiro a 25 metri, ben 6 linee, disponibili il martedì sera dalle 20.00 alle 22.30 e la domenica mattina dalle 9.00 alle 13.00 (entrambi i giorni su prenotazione).

Abbiamo anche bersagli reattivi, visibili a distanza dopo averli colpiti. E ancora, sagome con figure di fantasia. silhouette da addestramento, retroilluminate per una migliore visibilità, per fori da proiettili di piccolo calibro. Grande novità, armi della serie T4E che significa “training for engagement”, armi da addestramento vero e proprio. Sparano proiettili gommosi o in gesso, per effetti realistici sui bersagli. Per i neofiti, corso gratuiti di tiro con istruttori diplomati. Inoltre siamo rivenditori ufficiali del marchio leader di settore, midifendo.it

Poligono Air Shooting Torino, Via Andrea Sansovino, 243/55 N.

Telefono: 351.9024195.

Orari: martedì 10-22.30, mercoledì-sabato 10-19.30, domenica 9-13. A dicembre chiuso il 25 e 26, il 31 aperto dalle 9 alle 13. A gennaio chiuso il 1° e il 6.

Email: poligairshootingtorino@gmail.com