Polina Malinovskaya, la Venere russa

Il suo nome assomiglia a uno scioglilingua, ma la fatica fatta per leggerlo o per pronunciarlo evapora di colpo dinanzi all’incanto del suo corpo magnifico, che rasenta la perfezione.

Polina Malinovskaya è una vera e propria Venere. Originaria della Russia, bionda e glaciale, ha conquistato il web grazie ai suoi scatti sbarazzini e, soprattutto, alle sue curve da capogiro.

Ciò che stupisce è la sua candida naturalezza davanti all’obiettivo, la sua capacità di restare disincantata anche in pose bollenti. Sarà anche per questo che in pochi mesi ha catturato un milione e 600mila follower su Instagram, tutti pazzi per lei.