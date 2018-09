Politecnico Torino, codice fiscale in ateneo per gli studenti stranieri

Uno sportello temporaneo, presso il centro immatricolazioni del Politecnico di Torino, rilascia il codice fiscale agli studenti stranieri in arrivo per il nuovo anno accademico. Lo prevede l’accordo fra l’Ateneo e l’Agenzia delle Entrate. Lo scorso anno, nelle 12 giornate di apertura dello sportello, hanno usufruito del servizio 480 persone.

UN PASSAGGIO INDISPENSABILE

L’attribuzione del codice fiscale, ricorda una nota del Politecnico, rappresenta un passaggio indispensabile per la permanenza in Italia: non solo è il primo passo per iscriversi all’università, ma anche per altri aspetti pratici come il contratto d’affitto, l’acquisto di una Sim card telefonica e molto altro. La postazione temporanea sara’ attiva da oggi fino al 21 settembre, dal lunedì al venerdì con orario 9.00-13.00.